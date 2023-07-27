Путин: ВСУ бросили тела погибших солдат на поле боя на Запорожском фронте
Украинские военные бросили тела своих погибших товарищей прямо на поле боя на Запорожском направлении. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, комментируя провальные попытки ВСУ активизировать контрнаступление.
"Попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен, с большими потерями. Сегодня они [украинские военные] пытались подобрать брошенную подбитую технику, раненых и тела погибших, которые они оставили вчера на поле боя, но тоже были рассеяны", — отметил глава государства.
Ранее сообщалось, что ВСУ на Запорожском направлении за два дня потеряли практически весь состав при попытке штурма российских позиций. Противник запросил эвакуацию у своих подразделений, однако так её и не дождался.
kremlin.ru