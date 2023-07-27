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27 июля, 12:47

Каждый десятый россиянин мечтает занять место босса и провернуть реформы

Опрос: 64% россиян не хотели бы занимать руководящую должность

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Обложка © Freepik / prostooleh

Больше половины россиян (64%) не хотели бы оказаться на месте начальника, такие результаты опроса сервиса "Работа.ру" приводит RT. Так, вырасти до руководящей позиции хотели бы только 26% участников исследования.

А вот 10% заявили, что лучше подходят на должность своего начальника. Среди них 54% хотели бы чётко распределить круг обязанностей своих сотрудников, 42% — ввели бы систему премирования, а 40% наладили бы дисциплину. Ещё 38% хотели бы провести оценку персонала, а 36% ввели бы тренинги и обучение.

По словам аналитиков, 27% респондентов, оказавшись на месте начальника, в первую очередь расширили бы список социальных льгот, 26% повысили бы зарплату всему отделу, а 23% хотели бы изменить график работы. 20% выступают за новую корпоративную культуру, а 16% не хватает корпоративных мероприятий. 16% россиян на месте начальства наняли бы новых сотрудников, а 13% — повысили бы себе зарплату.

10% готовы ввести штрафы за опоздание, 7% уволили бы сотрудников и столько же вообще ничего бы не меняли. Всего в исследовании поучаствовало 2,9 тысячи россиян из всех регионов страны.

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Ещё один опрос ранее показал, что 58% россиян за последние полгода стали чаще задерживаться на работе. В большинстве своём это работники сферы финансов, строительства и недвижимости, а также менеджеры по продажам.

Ирина Фальке
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