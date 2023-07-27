Поляку грозит 15 лет тюрьмы за явку с извинениями в полицию с "букетом конопли"

В Польше нетрезвый мужчина заявился в полицию с "букетом конопли" и сказал, что желает извиниться, вот только уточнять причину своего внезапно вспыхнувшего чувства вины он не стал. Об этом сообщает RMF FM.

Изъятая у поляка конопля. Фото © Twitter / LukSaptura

"В районный отдел полиции в Ленчице (Лодзинское воеводство) пришёл 38-летний мужчина, который заявил, что хочет извиниться. В руках он держал 45-сантиметровый куст марихуаны", — отмечается в сообщении полиции.

Экспертиза показала, что в крови поляка около трёх промилле алкоголя. А в его квартире при обыске правоохранители нашли ещё 18 свежих кустов конопли. Теперь "мужчине с букетом" грозит до 15 лет тюрьмы.