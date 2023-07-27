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27 июля, 13:15

Поляку грозит 15 лет тюрьмы за явку с извинениями в полицию с "букетом конопли"

Пьяный поляк пришёл в полицию с "букетом конопли", чтобы попросить прощения

<p>Задержанный за коноплю поляк. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/LukSaptura/status/1684536955478892545" target="_blank" rel="noopener noreferrer">LukSaptura</a></p>

Задержанный за коноплю поляк. Фото © Twitter / LukSaptura

В Польше нетрезвый мужчина заявился в полицию с "букетом конопли" и сказал, что желает извиниться, вот только уточнять причину своего внезапно вспыхнувшего чувства вины он не стал. Об этом сообщает RMF FM.

Изъятая у поляка конопля. Фото © Twitter / LukSaptura

Изъятая у поляка конопля. Фото © Twitter / LukSaptura

"В районный отдел полиции в Ленчице (Лодзинское воеводство) пришёл 38-летний мужчина, который заявил, что хочет извиниться. В руках он держал 45-сантиметровый куст марихуаны", отмечается в сообщении полиции.

Экспертиза показала, что в крови поляка около трёх промилле алкоголя. А в его квартире при обыске правоохранители нашли ещё 18 свежих кустов конопли. Теперь "мужчине с букетом" грозит до 15 лет тюрьмы.

В Оренбурге мамкин наркодилер разбил плантацию конопли прямо в её квартире

В Оренбурге мамкин наркодилер разбил плантацию конопли прямо в её квартире

Ранее сообщалось, что житель Хабаровского края вырастил на даче у отца почти три тысячи кустов конопли. На злоумышленника завели уголовное дело, теперь ему грозит срок до восьми лет колонии.

Татьяна Миссуми
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