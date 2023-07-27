Украинский "шоколадный король" набрал кредитов в России и теперь может лишиться фабрики "Конти"

Кондитерская компания "Конти-Рус", которой принадлежат 546 торговых марок, может лишиться своего имущества в России из-за невыплаты кредитов российским банкам. Об этом пишет SHOT.

В Генпрокуратуру РФ обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он пояснил, что основные акционеры компании — это фирмы, зарегистрированные на Кипре, а также несколько украинских бизнесменов. При этом фактически организацией владеет украинский бизнесмен и политик Борис Колесников.

"Шоколадный король" через "Конти" набрал кредитов у трёх российских банков, но возвращать их, похоже, не собирается. Кроме того, к фирме есть вопросы по уплате налогов. Общественники просят проанализировать деятельность компании и в случае подтверждения указанных фактов решить проблемы задолженностей с помощью активов "Конти-Рус" в России. Сам Колесников открыто высказывался против СВО и заявлял о финансировании украинской армии. Для этих целей бизнесмен даже создал специальный Фонд Бориса Колесникова, на сайте которого публикуются регулярные отчёты о помощи ВСУ.