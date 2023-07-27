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27 июля, 13:37

Украинский "шоколадный король" набрал кредитов в России и теперь может лишиться фабрики "Конти"

Производителю конфет "Конти-Рус" грозит потеря имущества в РФ из-за кредитов

<p>Борис Колесников. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Boris_Kolesnikov.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / Bogdan dyuk</a></p>

Борис Колесников. Обложка © Wikipedia / Bogdan dyuk

Кондитерская компания "Конти-Рус", которой принадлежат 546 торговых марок, может лишиться своего имущества в России из-за невыплаты кредитов российским банкам. Об этом пишет SHOT.

В Генпрокуратуру РФ обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он пояснил, что основные акционеры компании — это фирмы, зарегистрированные на Кипре, а также несколько украинских бизнесменов. При этом фактически организацией владеет украинский бизнесмен и политик Борис Колесников.

"Шоколадный король" через "Конти" набрал кредитов у трёх российских банков, но возвращать их, похоже, не собирается. Кроме того, к фирме есть вопросы по уплате налогов. Общественники просят проанализировать деятельность компании и в случае подтверждения указанных фактов решить проблемы задолженностей с помощью активов "Конти-Рус" в России. Сам Колесников открыто высказывался против СВО и заявлял о финансировании украинской армии. Для этих целей бизнесмен даже создал специальный Фонд Бориса Колесникова, на сайте которого публикуются регулярные отчёты о помощи ВСУ.

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Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что после его обращения в Генпрокуратуру РФ проводится проверка в отношении известного детского психолога, автора книг и блогера Людмилы Петрановской. Займётся этим МВД.

Татьяна Миссуми
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