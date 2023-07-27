В Петербурге отметили забегом на 5 км открытие саммита Россия – Африка

В Санкт-Петербурге в первый день саммита Россия – Африка состоялся международный легкоатлетический забег "Мы Открываем". Делегаты и жители Северной столицы собрались в Приморском парке Победы в 6:30 утра и пробежали пять километров.

Участники забега "Мы Открываем". Фото © Газета "Петербургский дневник" / Александр Глуз

С приветственной речью на церемонии открытия выступил председатель Комитета по физкультуре и спорту Петербурга, серебряный призёр Олимпийских игр 1996 года в Атланте, мастер спорта Антон Шантырь, сообщает газета "Петербургский дневник". А с трёхкратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Светланой Колесниченко участники забега провели разминку.









Первым финишировал петербургский спортсмен Никита Спиридонов — он преодолел пятикилометровую дистанцию за 15 минут 38 секунд.

В рамках двухдневного саммита Петербург подготовил и другие спортивные мероприятия: международный футбольный турнир среди студентов, чемпионат России по пляжному волейболу и гала-матч Россия – Африка с участием легендарных спортсменов, политиков и дипломатов.