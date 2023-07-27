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27 июля, 13:49

В Петербурге отметили забегом на 5 км открытие саммита Россия – Африка

Забег "Мы Открываем" прошёл в первый день саммита Россия – Африка в Петербурге

<p>Забег "Мы Открываем". Обложка © Газета<a href="https://spbdnevnik.ru/news/2023-07-27/foto-v-peterburge-proshel-zabeg-my-otkryvaem" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Петербургский дневник"</a> / Александр Глуз</p>

Забег "Мы Открываем". Обложка © Газета "Петербургский дневник" / Александр Глуз

В Санкт-Петербурге в первый день саммита Россия – Африка состоялся международный легкоатлетический забег "Мы Открываем". Делегаты и жители Северной столицы собрались в Приморском парке Победы в 6:30 утра и пробежали пять километров.

Участники забега "Мы Открываем". Фото © Газета "Петербургский дневник" / Александр Глуз

Участники забега "Мы Открываем". Фото © Газета "Петербургский дневник" / Александр Глуз

С приветственной речью на церемонии открытия выступил председатель Комитета по физкультуре и спорту Петербурга, серебряный призёр Олимпийских игр 1996 года в Атланте, мастер спорта Антон Шантырь, сообщает газета "Петербургский дневник". А с трёхкратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Светланой Колесниченко участники забега провели разминку.

  • Заслуженный мастер спорта России Антон Шантырь. Фото © Газета "Петербургский дневник" / Александр Глуз
    Заслуженный мастер спорта России Антон Шантырь. Фото © Газета "Петербургский дневник" / Александр Глуз
  • Разминка в Приморском парке Победы в Петербурге. Фото © Газета "Петербургский дневник" / Александр Глуз
    Разминка в Приморском парке Победы в Петербурге. Фото © Газета "Петербургский дневник" / Александр Глуз
  • Забег "Мы Открываем" в Петербурге. Фото © Газета "Петербургский дневник" / Александр Глуз
    Забег "Мы Открываем" в Петербурге. Фото © Газета "Петербургский дневник" / Александр Глуз
  • Забег "Мы Открываем" в Петербурге. Фото © Газета "Петербургский дневник" / Александр Глуз
    Забег "Мы Открываем" в Петербурге. Фото © Газета "Петербургский дневник" / Александр Глуз

Заслуженный мастер спорта России Антон Шантырь. Фото © Газета "Петербургский дневник" / Александр Глуз

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Первым финишировал петербургский спортсмен Никита Спиридонов — он преодолел пятикилометровую дистанцию за 15 минут 38 секунд.

В рамках двухдневного саммита Петербург подготовил и другие спортивные мероприятия: международный футбольный турнир среди студентов, чемпионат России по пляжному волейболу и гала-матч Россия – Африка с участием легендарных спортсменов, политиков и дипломатов.

Зал встретил бурными овациями щедрое обещание Путина на саммите Россия – Африка

Зал встретил бурными овациями щедрое обещание Путина на саммите Россия – Африка

Ранее вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский рассказал о насыщенной культурной программе российско-африканского саммита и пригласил ознакомиться с ней как гостей, так и жителей Петербурга.

Ирина Фальке
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