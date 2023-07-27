Диетолог назвала идеальную норму сыра, которую нужно есть каждый день для здоровья

Ежедневное употребление сыра может принести большую пользу организму. Этот продукт является хорошим концентратом кальция и белка, источником витамина D, легко усваивается и выступает строительным материалом для тела. Главное, знать меру, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Москвой 24".

Сыр также содержит триптофан — аминокислоту, из которой производятся мелатонин и серотонин. Первый помогает хорошо засыпать и является внутренним антиоксидантом, предотвращает возрастные заболевания; а второй отвечает за настроение. Идеальная норма потребления сыра в день составляет порядка 50 граммов, пояснила врач.

"Молочный жир в составе этого продукта в умеренных количествах будет помогать организму вырабатывать гормоны. В сыре есть и витамин A. Это зрение, иммунная система, укрепление слизистых, здоровье кожи, волос и ногтей", — добавила эксперт.