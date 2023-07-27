Роднина объяснила решение Украины допустить спортсменов до соревнований с россиянами

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение украинских властей о допуске их граждан к соревнованиям с россиянами и белорусами. Она отметила, что в этой ситуации не стала бы говорить о каком-либо здравом смысле.

По словам Родниной, прежде всего стоит внимательно изучить последние заявления МОК, в которых говорится о запрете любой дискриминации по национальному признаку.

"У Украины просто не было другого выбора. Если они хотят остаться в олимпийской семье, то обязаны следовать правилам", — подчеркнула парламентарий.

Роднина добавила, с одной стороны, за украинских атлетов можно порадоваться, ведь теперь они смогут спокойно выступать, однако с другой, учитывая их отношение к российским представителям, отказалась что-либо говорить.

"Для нас сейчас главное, чтобы с наших ребят сняли ограничения", — заключила парламентарий.