Роднина объяснила решение Украины допустить спортсменов до соревнований с россиянами
Роднина — о допуске украинцев к соревнованиям с россиянами: Не было выбора
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение украинских властей о допуске их граждан к соревнованиям с россиянами и белорусами. Она отметила, что в этой ситуации не стала бы говорить о каком-либо здравом смысле.
По словам Родниной, прежде всего стоит внимательно изучить последние заявления МОК, в которых говорится о запрете любой дискриминации по национальному признаку.
"У Украины просто не было другого выбора. Если они хотят остаться в олимпийской семье, то обязаны следовать правилам", — подчеркнула парламентарий.
Роднина добавила, с одной стороны, за украинских атлетов можно порадоваться, ведь теперь они смогут спокойно выступать, однако с другой, учитывая их отношение к российским представителям, отказалась что-либо говорить.
"Для нас сейчас главное, чтобы с наших ребят сняли ограничения", — заключила парламентарий.
Напомним, ранее стало известно, что Минспорт Украины разрешил спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами, однако при одном условии. Благодаря такому решению они смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже, запланированных с 26 июля по 11 августа 2024 года.
ТАСС / Сергей Савостьянов