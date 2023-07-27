Составлен топ-5 признаков гангрены, при которых нужно срочно бежать к врачу
Хирург Бохян: Появление гангрены можно не заметить
Гангрена — это некроз ткани из-за недостаточного кровоснабжения или инфекции, но её при этом можно и не заметить. Обычно при недуге кожа в поражённой области бледнеет или чернеет, рассказал в беседе с РИАМО хирург АО "Медицина" Тигран Бохян.
"Со временем появляются определённые симптомы. Среди них: боль в области поражения, отёк поражённой области, появление язвы или раны, которая не заживает в течение длительного времени", — пояснил врач.
Помимо того, что поражённый участок меняет цвет, рана начинает гноиться. Как правило, кожа в этом месте темнеет, сама конечность иссушается и уменьшается. На сосудах поражённой конечности пропадает пульс, что позволяет чётко обозначить границу между очагами некроза и здоровой тканью, сказал Бохян.
В целом начало гангрены можно определить самостоятельно, если человек обнаружит какие-то из вышеперечисленных симптомов — в таком случае надо срочно обращаться к врачу. Но это та крайняя стадия, до которой лучше не доводить.
"Иногда начало гангрены может быть скрытым, поэтому важно регулярно проходить медицинские осмотры и следить за состоянием своего тела", — резюмировал хирург.
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