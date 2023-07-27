Член ОП отметила уникальность системы общественного наблюдения за выборами в России
Эксперт Булгакова заявила, что Россия лидирует по уровню наблюдения за выборами
Россия опережает другие страны по развитию системы общественного наблюдения за выборами. Об этом рассказала исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), председатель Комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алёна Булгакова.
"Сегодня общественное наблюдение присутствует на всех формах голосования. Наблюдатели есть и за дистанционным электронным голосованием, и видеонаблюдение доступно к тому, чтобы его смотрели и представители общественных штабов. Эта функция доступна не только общественным палатам, но и уполномоченным по правам человека", — отметила она в ходе круглого стола ЭИСИ на тему "Выборы-2023: электоральные нововведения".
Эксперт подчеркнула, что голосование по почте, популярное за границей, никак не контролируется, что приводит к многочисленным нарушениям. Она напомнила, что в США общественное наблюдение за ходом выборов доступно лишь в 12 штатах из 50. При этом там на промежуточных выборах в прошлом году досрочно проголосовали 26% зарегистрированных избирателей, это порядка 40 миллионов человек, из них 22 миллиона — по почте. Булгакова отметила, что проконтролировать такое почтовое голосование невозможно, и в Штатах этим злоупотребляют.
Ранее в ЦИК РФ сообщили, что начался приём заявлений на голосование по месту нахождения и участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Заявления принимают в тех регионах, где голосование пройдёт в течение двух и трёх дней.
ТАСС / Михальченко Николай