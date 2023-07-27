Российский пловец Климент Колесников установил новый мировой рекорд

Российский пловец, двукратный призёр Олимпийских игр Климент Колесников обновил мировой рекорд по заплыву на 50 метров на спине. Это произошло в финале Кубка России – 2023, который проходит в Казани.

В полуфинальном заплыве россиянин проплыл дистанцию за 23,55 секунды. Таким образом, он побил прежний рекорд в 23,71 секунды, установленный в апреле 2022 года американцем Хантером Армстронгом.