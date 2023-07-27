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27 июля, 17:27

Российский пловец Климент Колесников установил новый мировой рекорд

Российский пловец Колесников побил мировой рекорд по заплыву на спине на 50 м

<p>Российский пловец, двукратный призёр Олимпийских игр Климент Колесников. Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Российский пловец, двукратный призёр Олимпийских игр Климент Колесников. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Российский пловец, двукратный призёр Олимпийских игр Климент Колесников обновил мировой рекорд по заплыву на 50 метров на спине. Это произошло в финале Кубка России – 2023, который проходит в Казани.

В полуфинальном заплыве россиянин проплыл дистанцию за 23,55 секунды. Таким образом, он побил прежний рекорд в 23,71 секунды, установленный в апреле 2022 года американцем Хантером Армстронгом.

Российских пловцов не допустят к соревнованиям во время чемпионата мира

Российских пловцов не допустят к соревнованиям во время чемпионата мира

А 23 июля пловец из Франции Леон Маршан установил новый мировой рекорд на дистанции 400 метров комплексом. Предыдущий мировой рекорд принадлежал 23-кратному олимпийскому чемпиону Майклу Фелпсу (4:03:84) и был установлен на Играх в Пекине в 2008 году.

Юрий Лысенко
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