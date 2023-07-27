Российский пловец Климент Колесников установил новый мировой рекорд
Российский пловец Колесников побил мировой рекорд по заплыву на спине на 50 м
Российский пловец, двукратный призёр Олимпийских игр Климент Колесников. Фото © ТАСС / Егор Алеев
Российский пловец, двукратный призёр Олимпийских игр Климент Колесников обновил мировой рекорд по заплыву на 50 метров на спине. Это произошло в финале Кубка России – 2023, который проходит в Казани.
В полуфинальном заплыве россиянин проплыл дистанцию за 23,55 секунды. Таким образом, он побил прежний рекорд в 23,71 секунды, установленный в апреле 2022 года американцем Хантером Армстронгом.
А 23 июля пловец из Франции Леон Маршан установил новый мировой рекорд на дистанции 400 метров комплексом. Предыдущий мировой рекорд принадлежал 23-кратному олимпийскому чемпиону Майклу Фелпсу (4:03:84) и был установлен на Играх в Пекине в 2008 году.