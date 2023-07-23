Легендарный Фелпс лишился последнего личного мирового рекорда

Французский пловец Леон Маршан установил новый мировой рекорд на дистанции 400 метров комплексом. Спортсмен стал первым на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в японской Фукуоке.

21-летний француз показал результат четыре минуты 2,5 секунды. Второе место занял американец Карсон Фостер, а третье — японец Даийа Сето (+6,91). Предыдущий мировой рекорд принадлежал 23-кратному олимпийскому чемпиону Майклу Фелпсу (4.03,84), американец установил его на Играх в Пекине в 2008 году. Именно Фелпс и вручил золотую медаль Маршану за победу в заплыве на 400 метров комплексом.

До нынешнего мирового первенства результат Фелпса на дистанции 400 метров комплексом был последним личным рекордом легендарного американца, который не был побит. Ему также принадлежат мировые рекорды в эстафетах 4х100 и 4х200 метров вольным стилем. Стоит отметить, что для Маршана это уже второе золото чемпионата мира на данной дистанции. Дебютное он завоевал в прошлом году. Пловец из Франции уже в третий раз стал чемпионом мира, также на его счету серебряная медаль мирового первенства.