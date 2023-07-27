ВСУ нанесли три артиллерийских удара по хутору в Курской области

ВСУ обстреляли хутор Олешня в Суджанском районе. Всего зафиксировано три прилёта, один из них повредил сарай, а осколки снаряда выбили в доме окна. Об этом сообщил в личном telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.