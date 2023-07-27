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Регион
Опубликовано 27 июля 2023, 17:56
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ВСУ нанесли три артиллерийских удара по хутору в Курской области

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли хутор Олешня Суджанского района

Последствия обстрела ВСУ хутора Олешня в Суджанском районе Курской области. Фото © t.me / Роман Старовойт

Последствия обстрела ВСУ хутора Олешня в Суджанском районе Курской области. Фото © t.me / Роман Старовойт

ВСУ обстреляли хутор Олешня в Суджанском районе. Всего зафиксировано три прилёта, один из них повредил сарай, а осколки снаряда выбили в доме окна. Об этом сообщил в личном telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

  • Последствия обстрела ВСУ хутора Олешня в Суджанском районе Курской области. Фото © t.me / Роман Старовойт
    Последствия обстрела ВСУ хутора Олешня в Суджанском районе Курской области. Фото © t.me / Роман Старовойт
  • Последствия обстрела ВСУ хутора Олешня в Суджанском районе Курской области. Фото © t.me / Роман Старовойт
    Последствия обстрела ВСУ хутора Олешня в Суджанском районе Курской области. Фото © t.me / Роман Старовойт
  • Последствия обстрела ВСУ хутора Олешня в Суджанском районе Курской области. Фото © t.me / Роман Старовойт
    Последствия обстрела ВСУ хутора Олешня в Суджанском районе Курской области. Фото © t.me / Роман Старовойт

Последствия обстрела ВСУ хутора Олешня в Суджанском районе Курской области. Фото © t.me / Роман Старовойт

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"Никто из жителей не пострадал. Владельцу будет оказана помощь в восстановлении жилища", сказано в публикации главы региона.

Два мирных жителя погибли при обстрелах ВСУ левого берега Днепра
Два мирных жителя погибли при обстрелах ВСУ левого берега Днепра

Ранее сегодня от обстрела ВСУ пострадал комбайнёр в Белгородской области. Мужчина проводил сельскохозяйственные работы на поле, когда начались прилёты.

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Юрий Лысенко
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