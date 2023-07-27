ВСУ нанесли три артиллерийских удара по хутору в Курской области
Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли хутор Олешня Суджанского района
Последствия обстрела ВСУ хутора Олешня в Суджанском районе Курской области. Фото © t.me / Роман Старовойт
ВСУ обстреляли хутор Олешня в Суджанском районе. Всего зафиксировано три прилёта, один из них повредил сарай, а осколки снаряда выбили в доме окна. Об этом сообщил в личном telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
"Никто из жителей не пострадал. Владельцу будет оказана помощь в восстановлении жилища", — сказано в публикации главы региона.
Ранее сегодня от обстрела ВСУ пострадал комбайнёр в Белгородской области. Мужчина проводил сельскохозяйственные работы на поле, когда начались прилёты.