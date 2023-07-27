Пропавшую в Жигулёвске девятилетнюю девочку нашли избитой в квартире соседа-похитителя

В Жигулёвске Самарской области местным жителем была похищена и избита девятилетняя соседка. Об этом сообщается в телеграм-каналах прокуратуры и СУ СКР региона.

"По версии следствия, в июле 2023 года подозреваемый, используя беспомощное состояние малолетней девочки, ... обманным путём завёл её к себе в дом, где незаконно удерживал. ... Малолетнему ребёнку были причинены телесные повреждения", — информирует следственное управление, добавляя, что в настоящий момент девочке оказана врачебная помощь, угрозы её жизни и здоровью нет.

В отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, следователи возбудили уголовное дело по статье 126 (похищение человека). Также полицией открыто дело по факту нанесения ребёнку телесных повреждений — по ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью). Похитителю грозит до пяти лет тюрьмы.