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27 июля, 18:45
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Пропавшую в Жигулёвске девятилетнюю девочку нашли избитой в квартире соседа-похитителя

В Самарской области мужчина похитил и избил девятилетнюю девочку

В Жигулёвске Самарской области местным жителем была похищена и избита девятилетняя соседка. Об этом сообщается в телеграм-каналах прокуратуры и СУ СКР региона.

"По версии следствия, в июле 2023 года подозреваемый, используя беспомощное состояние малолетней девочки, ... обманным путём завёл её к себе в дом, где незаконно удерживал. ... Малолетнему ребёнку были причинены телесные повреждения", — информирует следственное управление, добавляя, что в настоящий момент девочке оказана врачебная помощь, угрозы её жизни и здоровью нет.

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В отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, следователи возбудили уголовное дело по статье 126 (похищение человека). Также полицией открыто дело по факту нанесения ребёнку телесных повреждений — по ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью). Похитителю грозит до пяти лет тюрьмы.

А ранее Лайф писал, что сбежавший из-под стражи педофил из Мисайлова пытался похитить ребёнка с детской площадки. Он давал детям деньги, играл с ними, а четырёхлетнего мальчика схватил в объятия, целовал и попытался увести.

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Freepik

Лариса Сафронова
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