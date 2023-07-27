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27 июля, 19:09

В прямой эфир губернатора Кузбасса вклинился мужчина из туалета

В эфире Прямой линии губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва с жителями Кузбасса показали неизвестного мужчину в туалете. Прямой эфир с "технической неполадкой" опубликован на странице "ВКонтакте".

Неизвестный мужчинеа из туалета появился в эфире Прямой линии губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва. Видео © VK / Сергей Цивилёв

Мужчина появился в кадре, когда губернатор предложил связаться с главой Беловского района, чтобы прояснить вопрос о присоединении села к централизованному отоплению. Ведущий объяснил, что возникли "технические неполадки", а глава Кемерова Дмитрий Викторович Анисимов не смог сдержать улыбки.

В тот день в студии действительно были какие-то проблемы со связью, потому что из-за отсутствия звука во время беседы с мэром Кемерова Цивилёву пришлось звонить коллеге по телефону и говорить по громкой связи.

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Ранее во время прямого включения греческой журналистки зрители стали свидетелями мощного взрыва на складе боеприпасов ВВС Греции. По предварительной информации, ближайшие дома получили повреждения, взрывной волной в некоторых из них выбиты стёкла.

Обложка ©

VK / Сергей Цивилёв

Ирина Фальке
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