В прямой эфир губернатора Кузбасса вклинился мужчина из туалета

В эфире Прямой линии губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва с жителями Кузбасса показали неизвестного мужчину в туалете. Прямой эфир с "технической неполадкой" опубликован на странице "ВКонтакте".

Неизвестный мужчинеа из туалета появился в эфире Прямой линии губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва. Видео © VK / Сергей Цивилёв

Мужчина появился в кадре, когда губернатор предложил связаться с главой Беловского района, чтобы прояснить вопрос о присоединении села к централизованному отоплению. Ведущий объяснил, что возникли "технические неполадки", а глава Кемерова Дмитрий Викторович Анисимов не смог сдержать улыбки.

В тот день в студии действительно были какие-то проблемы со связью, потому что из-за отсутствия звука во время беседы с мэром Кемерова Цивилёву пришлось звонить коллеге по телефону и говорить по громкой связи.