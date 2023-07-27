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27 июля, 19:16

В Греции пытаются спасти истребители F-16 от пожара и взрывов у военного аэродрома

СМИ: В Греции из-за взрыва на складе истребители перебрасывают в Ларису

Из-за взрывов на складе боеприпасов ВВС Греции в Неа-Анхиалосе находящиеся на военном аэродроме города истребители F-16 будут переброшены на авиабазу в Ларисе. Об этом сообщает газета Proto Thema. Дело в том, что полыхающие хранилища находятся недалеко от 111-го авиакрыла.

База ВВС в Неа-Анхиалосе вторая по значимости в стране после Ларисы. В трёх боевых эскадрильях 111-го авиаполка, расположенных там, насчитывается 70 истребителей. Руководство Министерства национальной обороны, Генштаба нацобороны и Главного штаба ВВС приняло решение о переводе части из них из-за постоянных взрывов и неконтролируемого распространения огня.

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По информации издания, перебрасываются не все истребители, так как большинство размещено в укрытиях, способных выдержать очень сильные взрывы.

Ранее Лайф писал, что около города Неа-Анхиалос в Греции вспыхнул пожар на складе с боеприпасами, который сопровождается детонацией снарядов. В Сети появилось видео с места ЧП, на котором слышен взрыв прямо во время прямого эфира местного телеканала.

Обложка ©

Getty Images / NurPhoto / Contributor

Лариса Сафронова
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