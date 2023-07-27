В Греции пытаются спасти истребители F-16 от пожара и взрывов у военного аэродрома

Из-за взрывов на складе боеприпасов ВВС Греции в Неа-Анхиалосе находящиеся на военном аэродроме города истребители F-16 будут переброшены на авиабазу в Ларисе. Об этом сообщает газета Proto Thema. Дело в том, что полыхающие хранилища находятся недалеко от 111-го авиакрыла.

База ВВС в Неа-Анхиалосе вторая по значимости в стране после Ларисы. В трёх боевых эскадрильях 111-го авиаполка, расположенных там, насчитывается 70 истребителей. Руководство Министерства национальной обороны, Генштаба нацобороны и Главного штаба ВВС приняло решение о переводе части из них из-за постоянных взрывов и неконтролируемого распространения огня.

По информации издания, перебрасываются не все истребители, так как большинство размещено в укрытиях, способных выдержать очень сильные взрывы.