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27 июля, 20:17

19-летняя россиянка впервые в карьере пробилась в полуфинал на турнире WTA-250

Россиянка Диана Шнайдер впервые в карьере вышла в полуфинал турнира в Гамбурге

<p>Диана Шнайдер. Обложка © <a href="https://www.wtatennis.com/news/3595355/diana-shnaider-s-fearless-approach-to-tennis-and-fashion" target="_blank" rel="noopener noreferrer">WTA</a> / Jimmie48</p>

Диана Шнайдер. Обложка © WTA / Jimmie48

Российская теннисистка Диана Шнайдер, занимающая 101-е место в мировом рейтинге, пробилась в полуфинал турнира категории WTA-250 в немецком Гамбурге. В четвертьфинале она победила американку Бернарду Перу со счётом 6:1, 2:6, 6:4.

В борьбе за выход в финал соперницей 19-летней россиянки будет хозяйка корта Нома Ноа-Акугуэ (207-е место в рейтинге).

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Ранее Лайф рассказывал, что 16-летняя россиянка Мирра Андреева разгромила украинку Даяну Ястремскую на турнире Лозанне. Их встреча состоялась в рамках первого круга.

Артур Лапсаков
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