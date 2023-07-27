19-летняя россиянка впервые в карьере пробилась в полуфинал на турнире WTA-250

Российская теннисистка Диана Шнайдер, занимающая 101-е место в мировом рейтинге, пробилась в полуфинал турнира категории WTA-250 в немецком Гамбурге. В четвертьфинале она победила американку Бернарду Перу со счётом 6:1, 2:6, 6:4.

В борьбе за выход в финал соперницей 19-летней россиянки будет хозяйка корта Нома Ноа-Акугуэ (207-е место в рейтинге).