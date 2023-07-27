19-летняя россиянка впервые в карьере пробилась в полуфинал на турнире WTA-250
Россиянка Диана Шнайдер впервые в карьере вышла в полуфинал турнира в Гамбурге
Диана Шнайдер. Обложка © WTA / Jimmie48
Российская теннисистка Диана Шнайдер, занимающая 101-е место в мировом рейтинге, пробилась в полуфинал турнира категории WTA-250 в немецком Гамбурге. В четвертьфинале она победила американку Бернарду Перу со счётом 6:1, 2:6, 6:4.
В борьбе за выход в финал соперницей 19-летней россиянки будет хозяйка корта Нома Ноа-Акугуэ (207-е место в рейтинге).
Ранее Лайф рассказывал, что 16-летняя россиянка Мирра Андреева разгромила украинку Даяну Ястремскую на турнире Лозанне. Их встреча состоялась в рамках первого круга.