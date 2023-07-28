Стали известны площади самой гигантской и крохотной квартир России

Площадь самой большой российской квартиры, выставленной на продажу, составляет 940,5 квадратного метра, а самой маленькой — 10 кв. м. Таковы данные рейтинга, составленного специалистами сервиса "Авито.Недвижимость".

Квартира самого впечатляющего размера находится на Мосфильмовской улице в Москве и стоит 1,35 млрд рублей. Это двухуровневый пентхаус, в котором больше десяти комнат, в том числе и помещение с бассейном. Также покупателю предлагается три террасы общей площадью 1098 квадратов. Доступны отдельный лифтовый холл и персональный паркинг на пять автомобилей с комнатой охраны.

Самая большая квартира (940,5 кв. м), выставленная на продажу. Фото © "Авито.Недвижимость"

Квартиру в два раза меньше, но тоже очень просторную можно купить в Омске. Её метраж — 440 кв. м, цена — 32,8 млн рублей. В наличии три спальни, холл, столовая, гостиная с камином, комната отдыха, сауна, кабинет, спортивный зал и большая гардеробная. С трёх просторных лоджий можно наслаждаться видом на центр города и реку Омь. На цокольном этаже расположена фитнес-зона с бассейном.

Квартира площадью 440 квадратов в Омске. Фото © "Авито.Недвижимость"

На третьем месте по размеру — трёхуровневый пентхаус в Сочи площадью 400 кв. м и ценой 55 млн рублей. Будущему жильцу предлагается восемь жилых комнат, собственный бассейн, две террасы, на одной из которых располагается аэрарий с фитнес- и лаундж-зонами, а на другой — зона барбекю. В квартире дизайнерский ремонт, а из окон открывается вид на панорамы Сочи, море и горные вершины.

Трёхуровневый пентхаус в Сочи площадью 400 кв. м с собственным бассейном. Фото © "Авито.Недвижимость"

Квартира такой же площади продаётся в Ростове-на-Дону за 25 млн рублей. В ней шесть комнат, ремонт в готическом стиле, для отделки использованы исключительно натуральные материалы. Помимо спален и кухни есть комната с бассейном, собственный подвал, большой камин и винтовая лестница.

Квартира в готическом стиле площадью 400 квадратов в Ростове-на-Дону. Фото © "Авито.Недвижимость"

Двухуровневая квартира аналогичного метража — 400 квадратов — предлагается за 21 миллион в Челябинске. Здесь пять панорамных лоджий, две большие террасы, отдельный спортзал, две просторные гардеробные, два санузла на первом и втором этажах и семь подсобных помещений. Продавец отмечает, что крыша дома будет полностью в собственности нового владельца, а на террасах можно будет устраивать пикники и вечеринки.

Двухуровневая квартира площадью 400 квадратов в Челябинске. Фото © "Авито.Недвижимость"

Квартиры-малыши

Рейтинг самых компактных квартир открывает студия в Ялте ценой 3,1 млн рублей. На десяти квадратных метрах собственник разместил полноценную кухню с холодильником, плитой, микроволновкой и вытяжкой. На втором уровне расположена спальня со всеми удобствами: есть гардеробная, телевизор и даже кондиционер. В квартире имеется стиральная машина, тёплый пол и система очистки воздуха.

Самая маленькая квартира (10 кв. м) рейтинга "Авито" находится в Ялте. Фото © "Авито.Недвижимость"

На втором месте — вариант из Санкт-Петербурга площадью 11 кв. м. Это стильная и светлая квартира за 3,1 млн рублей недалеко от набережной Невы. Здесь есть всё для комфортной жизни, включая двуспальную кровать, стиральную машину и телевизор.

Стильная квартира в Санкт-Петербурге площадью 11 кв. м. Фото © "Авито.Недвижимость"

Кроме того, в самом центре Санкт-Петербурга, в пяти минутах от Невского проспекта, за 3,5 млн рублей можно приобрести двухуровневую квартиру-студию метражом 12 квадратов. В квартире сделан евроремонт, есть вся необходимая мебель.

Двухуровневая квартира-студия в Санкт-Петербурге площадью 12 квадратов. Фото © "Авито.Недвижимость"