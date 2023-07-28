Верховный суд Бразилии отклонил запрос США об экстрадиции россиянина Черкасова
В Бразилии отклонили запрос США об экстрадиции россиянина Сергея Черкасова, отбывающего наказание за шпионаж и мошенничество. Об этом информирует Министерство юстиции и общественной безопасности страны.
В сообщении говорится, что департамент возврата активов и международно-правового сотрудничества министерства счёл запрос Штатов необоснованным, поскольку в отношении обвиняемого уже имеется утверждённое решение Верховного федерального суда об экстрадиции. Речь идёт о запросе со стороны России, ответ на который положительный, но исполнение приостановлено до окончания следственных мероприятий.
Ранее Лайф писал, что в США гражданину РФ предъявили обвинения в шпионаже и мошенничестве. Черкасову, которого в Вашингтоне считают сотрудником российской разведки, приписывают попытки действовать в США "в качестве агента иностранной державы", используя при этом имя бразильца Виктора Мюллера Феррейры.
Twitter / STF