Верховный суд Бразилии отклонил запрос США об экстрадиции россиянина Черкасова

В Бразилии отклонили запрос США об экстрадиции россиянина Сергея Черкасова, отбывающего наказание за шпионаж и мошенничество. Об этом информирует Министерство юстиции и общественной безопасности страны.

В сообщении говорится, что департамент возврата активов и международно-правового сотрудничества министерства счёл запрос Штатов необоснованным, поскольку в отношении обвиняемого уже имеется утверждённое решение Верховного федерального суда об экстрадиции. Речь идёт о запросе со стороны России, ответ на который положительный, но исполнение приостановлено до окончания следственных мероприятий.