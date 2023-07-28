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28 июля, 02:26

СК начал проверку после вспышки кишечной инфекции в лагере "Юность" в Удмуртии

Следователи начали проверку из-за вспышки острого инфекционного заболевания кишечника в лагере "Юность" в Воткинском районе Удмуртии. Заболевание у пострадавших проходит в лёгкой форме. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

"В рамках доследственной проверки выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", — отмечается в распространённом сообщении.

Десятки детей слегли с острой инфекцией в летнем лагере в Удмуртии

Десятки детей слегли с острой инфекцией в летнем лагере в Удмуртии

А ранее острую кишечную инфекцию обнаружили у воспитанников и тренеров спортивной школы в Хакасии. Всего отмечено семь случаев заболевания.

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СУ СК РФ по Удмуртской Республике

Юлия Коновалова
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