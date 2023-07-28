Полуголый пловец курсировал от берега к берегу от полиции на Чистых прудах в Москве

Полуголый мужчина устроил заплыв в центре Москвы, перемещаясь по всей акватории Чистых прудов и даже занырнув под ресторан на воде. Об этом сообщает SHOT.

Полуголый пловец устроил заплыв на Чистых прудах в Москве. Видео © SHOT

Водные забавы длились около получаса. Пловец, несмотря на запрет купания на Чистых прудах, курсировал от берега к берегу, ускользая от преследовавших его полицейских. Но по прибытии на сушу силы "Ихтиандра" всё-таки оставили. Правоохранители скрутили его и увезли в отдел. Ему грозит наказание в виде штрафа.