Пропавшую в Екатеринбурге девочку нашли напуганной в квартире соседа
В Екатеринбурге нашли живой восьмилетнюю девочку, которая ушла из дома 26 июля и потерялась. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Свердловской области.
Правоохранители выясняют, были ли совершены в отношении ребёнка какие-либо противоправные действия. Для этого проведут допросы и экспертизы. Как уточнил портал E1.ru, девочку нашли в соседнем доме у мужчины, который заманил её собакой. Ребёнок был напуган.
Ранее Лайф рассказывал, что пропавшую в Жигулёвске девятилетнюю девочку нашли избитой в квартире соседа-похитителя. Возбуждены уголовные дела, похитителю грозит до пяти лет тюрьмы.
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