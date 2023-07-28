Пропавшую в Екатеринбурге девочку нашли напуганной в квартире соседа

В Екатеринбурге нашли живой восьмилетнюю девочку, которая ушла из дома 26 июля и потерялась. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Свердловской области.

Правоохранители выясняют, были ли совершены в отношении ребёнка какие-либо противоправные действия. Для этого проведут допросы и экспертизы. Как уточнил портал E1.ru, девочку нашли в соседнем доме у мужчины, который заманил её собакой. Ребёнок был напуган.