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28 июля, 02:50
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Пропавшую в Екатеринбурге девочку нашли напуганной в квартире соседа

В Екатеринбурге нашли живой восьмилетнюю девочку, которая ушла из дома 26 июля и потерялась. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Свердловской области.

Правоохранители выясняют, были ли совершены в отношении ребёнка какие-либо противоправные действия. Для этого проведут допросы и экспертизы. Как уточнил портал E1.ru, девочку нашли в соседнем доме у мужчины, который заманил её собакой. Ребёнок был напуган.

В Туве нашли живым пропавшего четырёхлетнего мальчика

В Туве нашли живым пропавшего четырёхлетнего мальчика

Ранее Лайф рассказывал, что пропавшую в Жигулёвске девятилетнюю девочку нашли избитой в квартире соседа-похитителя. Возбуждены уголовные дела, похитителю грозит до пяти лет тюрьмы.

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Артур Лапсаков
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