США готовят очередной пакет военной помощи Тайваню

Ожидается, что американские власти объявят об этом в пятницу, 28 июля. Что конкретно войдёт в поставку, озвучено не будет. По информации агентства, скорее всего, речь идёт о БПЛА MQ-9A. Сейчас с ними работают специалисты: они должны удалить часть передового оборудования, доступ к которому есть только у ВВС США.