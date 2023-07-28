США готовят очередной пакет военной помощи Тайваню
Reuters: США объявят о предоставлении Тайваню пакета военной помощи на $330 млн
Вашингтон готовит пакет военной помощи Тайваню на 330 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Reuters.
Ожидается, что американские власти объявят об этом в пятницу, 28 июля. Что конкретно войдёт в поставку, озвучено не будет. По информации агентства, скорее всего, речь идёт о БПЛА MQ-9A. Сейчас с ними работают специалисты: они должны удалить часть передового оборудования, доступ к которому есть только у ВВС США.
А ранее Госдеп США дал разрешение на продажу Тайваню боеприпасов на сумму до 440 миллионов долларов. Власти острова запросили 30-миллиметровые боеприпасы, запасные части для техники, оружие и программное обеспечение.
flickr.com / Ken Walton