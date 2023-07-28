МЧС: На Курилах турист сорвался со скалы и получил травму головы

Турист упал с обрыва и получил травму головы на курильском острове Кунашир. Об этом информирует управление МЧС по Сахалинской области.

Пожилой мужчина упал со скалы во время движения незарегистрированной туристической группы по маршруту Горячий Пляж – водопады "Тысяча капель". Пострадавшему потребовалась эвакуация в лечебное учреждение.

На место происшествия выехали спасатели в количестве четырёх человек на одном автомобиле с лодкой. Сотрудники службы спасения оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в больницу в Южно-Курильске.