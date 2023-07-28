МЧС: На Курилах турист сорвался со скалы и получил травму головы
Пострадавший на Курилах турист. Обложка © ГУ МЧС России по Сахалинской области
Турист упал с обрыва и получил травму головы на курильском острове Кунашир. Об этом информирует управление МЧС по Сахалинской области.
Пожилой мужчина упал со скалы во время движения незарегистрированной туристической группы по маршруту Горячий Пляж – водопады "Тысяча капель". Пострадавшему потребовалась эвакуация в лечебное учреждение.
На место происшествия выехали спасатели в количестве четырёх человек на одном автомобиле с лодкой. Сотрудники службы спасения оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в больницу в Южно-Курильске.
Ранее туристы из Оренбурга сорвались в обрыв с горной дороги в Дагестане во время путешествия. В итоге они оказались заперты в ловушке на сутки: связь не работала, а сам автомобиль повис на одном колесе.