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28 июля, 04:57

МЧС: На Курилах турист сорвался со скалы и получил травму головы

<p>Пострадавший на Курилах турист. Обложка © <a href="https://65.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/5069531" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по Сахалинской области</a></p>

Пострадавший на Курилах турист. Обложка © ГУ МЧС России по Сахалинской области

Турист упал с обрыва и получил травму головы на курильском острове Кунашир. Об этом информирует управление МЧС по Сахалинской области.

Пожилой мужчина упал со скалы во время движения незарегистрированной туристической группы по маршруту Горячий Пляж – водопады "Тысяча капель". Пострадавшему потребовалась эвакуация в лечебное учреждение.

На Курилах сторож выжил после нападения медведя

На Курилах сторож выжил после нападения медведя

На место происшествия выехали спасатели в количестве четырёх человек на одном автомобиле с лодкой. Сотрудники службы спасения оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в больницу в Южно-Курильске.

Ранее туристы из Оренбурга сорвались в обрыв с горной дороги в Дагестане во время путешествия. В итоге они оказались заперты в ловушке на сутки: связь не работала, а сам автомобиль повис на одном колесе.

Юлия Коновалова
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