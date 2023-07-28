Замглавы ГУ ФСИН Приморья арестовали за мошенничество со стеклянными банками

Заместителя начальника ГУ ФСИН по Приморскому краю Владислава Бондаренко арестовали по подозрению в превышении полномочий и пособничестве в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Он подозревается по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия)", — говорится в сообщении.

Суд избрал Бондаренко меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, также на аналогичный срок арестованы и предприниматели Версткины за мошенничество в особо крупном размере.

Как считает следствие, с июля 2018 года по апрель 2019 года Бондаренко благодаря своему положению обеспечил подготовку подложных коммерческих предложений от нескольких компаний с более высокой стоимостью, тем самым создав видимость наиболее выгодного предложения от двух его знакомых юрлиц. В итоге бизнесмены подписали два контракта на поставку стеклянных банок для нужд колонии. Их цена превысила рыночную стоимость более чем на миллион рублей.