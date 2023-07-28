Замглавы ГУ ФСИН Приморья арестовали за мошенничество со стеклянными банками
В Приморье арестовали замглавы ГУ ФСИН за мошенничество и превышение полномочий
Заместителя начальника ГУ ФСИН по Приморскому краю Владислава Бондаренко арестовали по подозрению в превышении полномочий и пособничестве в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
"Он подозревается по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия)", — говорится в сообщении.
Суд избрал Бондаренко меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, также на аналогичный срок арестованы и предприниматели Версткины за мошенничество в особо крупном размере.
Как считает следствие, с июля 2018 года по апрель 2019 года Бондаренко благодаря своему положению обеспечил подготовку подложных коммерческих предложений от нескольких компаний с более высокой стоимостью, тем самым создав видимость наиболее выгодного предложения от двух его знакомых юрлиц. В итоге бизнесмены подписали два контракта на поставку стеклянных банок для нужд колонии. Их цена превысила рыночную стоимость более чем на миллион рублей.
А ранее Лайф рассказывал, что в Красноярске из СИЗО выпустили генерального директора строительной фирмы "Сибиряк". 71-летний директор подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах, по данным следствия, он украл почти 400 миллионов рублей. Тем не менее меру пресечения изменили с ареста на запрет определённых действий.
ТАСС / Марина Круглякова