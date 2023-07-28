ВСУ обстреляли международный пропускной пункт Суджа в Курской области

По данным телеграм-канала, противник открыл огонь по российской территории накануне вечером, ударив по МАПП, который находится всего в 100 метрах от государственной границы. ВСУ выпустили по нему три снаряда калибра 122 мм. К счастью, во время обстрела никто не пострадал. Также не были выявлены и повреждения.