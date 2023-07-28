Беглов: Саммит Россия – Африка не создал неудобств петербуржцам, мы рады гостям
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в беседе с корреспондентом Лайфа рассказал, что саммит Россия – Африка не доставил неудобств жителям города. Напротив, в Северной столице рады гостям.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что в городе рады гостям саммита Россия – Африка. Видео © LIFE
"Мы гостям всегда рады, мы знаем, как встречать гостей. Мы подготовились, у нас хорошая культурная программа, у нас хорошие деловые контакты, поэтому мы рады гостям и считаем, что саммит проходит успешно", — отметил Беглов.
Также губернатор посоветовал гостям посетить Эрмитаж, Русский музей и Исаакиевский собор.
Ранее вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский рассказал о культурной программе форума Россия – Африка в Петербурге. Он отметил, что, в частности, гостям мероприятия покажут африканские фильмы и Эрмитаж.
LIFE