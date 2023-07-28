Регион

Уведомления отключены

28 июля, 07:41

Лайф узнал, что лежит на столах гостей пленарного заседания саммита Россия – Африка

Появились фото зала, где состоится пленарное заседание саммита Россия – Африка

<p>Зал саммита Россия – Африка. Фото © LIFE</p>

Зал саммита Россия – Африка. Фото © LIFE

В преддверии начала пленарного заседания саммита Россия – Африка, где состоится выступление президента РФ Владимира Путина, Лайф узнал, что лежит на столах у участников мероприятия.

Место участника саммита Россия – Африка. Фото © LIFE

Место участника саммита Россия – Африка. Фото © LIFE

Организаторы подошли с большой внимательностью к подбору канцелярских принадлежностей. Перед каждым гостем размещены блокнот, папка, пенал с ручкой. Что сразу бросается в глаза — единая цветовая гамма и отсылка к российской культуре. Всё выдержано в сине-голубых тонах, но о том, что саммит посвящён партнёрству с Африкой, напоминают яркие вкрапления цветной палитры.

Блокнот участника саммита Россия – Африка. Фото © LIFE

Блокнот участника саммита Россия – Африка. Фото © LIFE

Пенал участника саммита Россия – Африка. Фото © LIFE

Пенал участника саммита Россия – Африка. Фото © LIFE

Отдельное внимание — к пеналу и ручке. Здесь узнаваемы изображения Петербурга с его холодным колоритом, но при этом есть намёк на известную всем живопись в стиле гжель. Место каждого гостя подписано и здесь же указано, что заседание можно прослушать аж на шести языках — русском, английском, французском, испанском, португальском и арабском.

Сувенирная ручка участника саммита Россия – Африка. Фото © LIFE

Сувенирная ручка участника саммита Россия – Африка. Фото © LIFE

This Time for Africa: Гости форума Россия – Африка в фотообъективе Лайфа

This Time for Africa: Гости форума Россия – Африка в фотообъективе Лайфа

Напомним, 27–28 июля в Санкт-Петербурге проходит экономический саммит Россия – Африка. Накануне Владимир Путин в своём выступлении отметил, что будущее отношений с африканскими странами внушает России оптимизм, ведь они строятся на крепких узах взаимной помощи и дружбы.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Мировая политика
  • Политика
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров