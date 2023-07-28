Лайф узнал, что лежит на столах гостей пленарного заседания саммита Россия – Африка
Появились фото зала, где состоится пленарное заседание саммита Россия – Африка
Зал саммита Россия – Африка. Фото © LIFE
В преддверии начала пленарного заседания саммита Россия – Африка, где состоится выступление президента РФ Владимира Путина, Лайф узнал, что лежит на столах у участников мероприятия.
Место участника саммита Россия – Африка. Фото © LIFE
Организаторы подошли с большой внимательностью к подбору канцелярских принадлежностей. Перед каждым гостем размещены блокнот, папка, пенал с ручкой. Что сразу бросается в глаза — единая цветовая гамма и отсылка к российской культуре. Всё выдержано в сине-голубых тонах, но о том, что саммит посвящён партнёрству с Африкой, напоминают яркие вкрапления цветной палитры.
Блокнот участника саммита Россия – Африка. Фото © LIFE
Пенал участника саммита Россия – Африка. Фото © LIFE
Отдельное внимание — к пеналу и ручке. Здесь узнаваемы изображения Петербурга с его холодным колоритом, но при этом есть намёк на известную всем живопись в стиле гжель. Место каждого гостя подписано и здесь же указано, что заседание можно прослушать аж на шести языках — русском, английском, французском, испанском, португальском и арабском.
Сувенирная ручка участника саммита Россия – Африка. Фото © LIFE
Напомним, 27–28 июля в Санкт-Петербурге проходит экономический саммит Россия – Африка. Накануне Владимир Путин в своём выступлении отметил, что будущее отношений с африканскими странами внушает России оптимизм, ведь они строятся на крепких узах взаимной помощи и дружбы.