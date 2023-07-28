Лайф узнал, что лежит на столах гостей пленарного заседания саммита Россия – Африка

В преддверии начала пленарного заседания саммита Россия – Африка, где состоится выступление президента РФ Владимира Путина, Лайф узнал, что лежит на столах у участников мероприятия.

Место участника саммита Россия – Африка. Фото © LIFE

Организаторы подошли с большой внимательностью к подбору канцелярских принадлежностей. Перед каждым гостем размещены блокнот, папка, пенал с ручкой. Что сразу бросается в глаза — единая цветовая гамма и отсылка к российской культуре. Всё выдержано в сине-голубых тонах, но о том, что саммит посвящён партнёрству с Африкой, напоминают яркие вкрапления цветной палитры.

Блокнот участника саммита Россия – Африка. Фото © LIFE

Пенал участника саммита Россия – Африка. Фото © LIFE

Отдельное внимание — к пеналу и ручке. Здесь узнаваемы изображения Петербурга с его холодным колоритом, но при этом есть намёк на известную всем живопись в стиле гжель. Место каждого гостя подписано и здесь же указано, что заседание можно прослушать аж на шести языках — русском, английском, французском, испанском, португальском и арабском.

Сувенирная ручка участника саммита Россия – Африка. Фото © LIFE