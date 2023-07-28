В Геленджике автоматизировали мониторинг системы водоснабжения

Компания "Концессии водоснабжения – Геленджик" внедрила в городе онлайн-мониторинг воды от МегаФона. Под контролем умных счётчиков оказалось уже 100 объектов. Так, в подвалах многоэтажек и в колодцах частного сектора установили специальные модули, замеряющие потребление воды и передающие данные на платформу онлайн-мониторинга.

Всё это реализовано c помощью технологии связи на базе стандарта NB-IoT на частоте 800 мегагерц. Информация передаётся по выделенному каналу связи — это гарантирует её безопасность, при потере данные можно восстановить. Они поступают в личный кабинет ресурсоснабжающей организации с разбивкой по часам, что помогает понять, как потребляется вода на протяжении дня. За счёт автоматизации расчётов с управляющими компаниями выручка "Концессии водоснабжения – Геленджик" выросла более чем на 10%.

"Цифровизация ЖКХ наравне с энергетикой и транспортом — драйвер роста рынка Интернета вещей. В этой сфере IoT-решения демонстрируют заметный эффект и позволяют быстро увидеть результат изменений. Автоматизация системы расчётов позволила партнёру увеличить сборы за потребляемую воду, следующий этап — отслеживание промышленных утечек или незаконных подключений — обеспечит максимальную прозрачность потери, потребления и учёта ресурса", — подчеркнул директор по развитию облачных и инфраструктурных решений МегаФона Александр Осипов.

А глава "Концессии водоснабжения – Геленджик" Алексей Сорокин отметил, что программные решения позволят управлять продуктами МегаФона прямо из диспетчерской службы. В будущем система станет выявлять технические потери при авариях — для этого приборы учёта устанавливают на водопроводную магистраль, замеряя объём воды на входе и выходе, а платформа мониторинга сопоставляет это с уровнем потребления воды жителями.