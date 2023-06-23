Эксперт оценил последствия сокращения сроков отключения горячей воды

Потребители позитивно воспримут предложение Роспотребнадзора ограничить срок отключения горячей воды в домах, но не факт, что ресурсные организации готовы к таким переменам. Стоит ли оно того, рассказал в беседе с NEWS.ru руководитель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков.

По его словам, здесь всплывают вопросы, связанные с опрессировкой, заменой труб. И в регионах придётся ужесточить контроль каждого объекта, где будет отключаться вода. К тому же любой вид технических работ может не вписываться в установленные сроки, хотя во многих городах ремонт труб проводится быстро. Например, в столице на это уходит уже десять дней, а не 20. Широков считает, что организации будут стараться придерживаться указанных сроков. При этом, отметил эксперт, данный законопроект ещё следует согласовать с Минстроем, Минэнерго и Минэкономразвития, ведь в документе есть важный момент: при отключении воды на длительный срок потребители не будут платить за неё.

"Износ коммунальной инфраструктуры — 80% в среднем по стране. Это значит, что проблема есть. Как успеть её решить за тот период времени, который пытается предложить Роспотребнадзор? Работы будут стоить дороже, если сроки уменьшатся", — отметил он.

В свою очередь создатель и руководитель проекта "Дом и двор" Павел Степура в беседе с телеканалом "360" подчеркнул, что пока нельзя обойтись без отключения воды вообще или на определённые часы. Дело в том, что горячее водоснабжение централизованно. По словам эксперта, с системой необходимо работать комплексно, а слишком частые включения и выключения повышают нагрузку на неё. При этом иногда работу можно выполнить и в течение десяти дней.