В России хотят ограничить сроки отключения горячей воды двумя неделями

В России планируют запретить муниципальным властям отключать горячую воду более чем на 14 дней. Соответствующие поправки в СанПиН готовит Роспотребнадзор, сообщает газета "Известия".

Речь идёт о ежегодных летних профилактических ремонтах, которые необходимы, чтобы подготовить инфраструктуру к зимнему периоду. Сейчас власти сами устанавливают длительность таких работ и отключения в связи с ними горячей воды, срок в две недели носит лишь рекомендательный характер.

Источник газеты в Минстрое прокомментировал, что снабжающим компаниям невыгодно затягивать с ремонтом, ведь они не получают деньги за поставку горячей воды. Поэтому на профилактические работы отводится столько времени, сколько реально нужно для подготовки к зимнему сезону.

"Установление предельных сроков призвано гарантировать защиту жилищных прав граждан и предотвращать волокиту и недобросовестное отношение у недобросовестных частников", — отметили в Ассоциации управляющих организаций.

Сроки ремонта по регионам, как правило, от десяти до 14 дней, но это всё-таки зависит от технического состояния инфраструктуры, а она может быть изношенной. Теперь же в случае нарушения запрета отключать горячую воду более чем на две недели компаниям будет грозить приостановление деятельности на 90 дней.