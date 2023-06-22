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22 июня, 01:41

В России хотят ограничить сроки отключения горячей воды двумя неделями

"Известия": Роспотребнадзор запретит отключать горячую воду более чем на 14 дней

В России планируют запретить муниципальным властям отключать горячую воду более чем на 14 дней. Соответствующие поправки в СанПиН готовит Роспотребнадзор, сообщает газета "Известия".

Речь идёт о ежегодных летних профилактических ремонтах, которые необходимы, чтобы подготовить инфраструктуру к зимнему периоду. Сейчас власти сами устанавливают длительность таких работ и отключения в связи с ними горячей воды, срок в две недели носит лишь рекомендательный характер.

Источник газеты в Минстрое прокомментировал, что снабжающим компаниям невыгодно затягивать с ремонтом, ведь они не получают деньги за поставку горячей воды. Поэтому на профилактические работы отводится столько времени, сколько реально нужно для подготовки к зимнему сезону.

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"Установление предельных сроков призвано гарантировать защиту жилищных прав граждан и предотвращать волокиту и недобросовестное отношение у недобросовестных частников", — отметили в Ассоциации управляющих организаций.

Сроки ремонта по регионам, как правило, от десяти до 14 дней, но это всё-таки зависит от технического состояния инфраструктуры, а она может быть изношенной. Теперь же в случае нарушения запрета отключать горячую воду более чем на две недели компаниям будет грозить приостановление деятельности на 90 дней.

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А ранее в Минстрое сочли нереальной инициативу сократить сроки летнего отключения горячей воды до трёх дней. Глава ведомства Ирек Файзуллин отметил, что в этом вопросе следует действовать как можно аккуратнее, иначе можно сорвать процесс реконструкции сетей и "получить просто негатив".

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Unsplash

Лариса Сафронова
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