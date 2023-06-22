Эксперт взвесил плюсы и минусы ограничения сроков отключения горячей воды

Роспотребнадзор хочет запретить отключать горячую воду летом более чем на 14 суток — скажется ли это на качестве работы ресурсоснабжающих компаний и достаточно ли двух недель на ремонт, рассказал РИА "ФедералПресс" эксперт ТСЖ фонда "Жилищная солидарность" Виктор Федорук.

"Ограничение в две недели на подачу воды летом, когда нужно провести профилактику и ремонт сетей, никак не повлияет на комфортность предоставления этой коммунальной услуги. Наоборот, оно даст гарантию, что компания, занимающаяся вопросами обслуживания и содержания, уложится в грамотно просчитанный срок, необходимый для проверки и промывки сетей", — сказал эксперт.

Таким образом люди будут понимать, что на этот период им нужно грамотно распланировать свою работу, свой быт. Некоторые могут уехать на две недели в отпуск, другие купят нагреватели для воды, заметил Федорук.

Однако с установленным ограничением управляющие компании и поставщики ресурса будут менее дисциплинированны. Вместо того чтобы планово проводить работы в установленные сроки, они будут "расхлябанны", считает эксперт. Многие регионы, включая Москву, уже сейчас укладываются в меньшие сроки. В столице проводят работы строго по регламенту в необходимом количестве, заключил он.