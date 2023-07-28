Тайное послание для аэрофобов заметили на закрылках "боинга" российской авиакомпании

Примечательно, что сообщение появляется на закрылках "боинга" при посадке, которая традиционно пугает многих пассажиров. Работники написали всего одно слово, несущее в себе глубинный смысл для человека с русской душой. Они одновременно призвали пассажиров не бояться и заверили в том, что всё будет хорошо. Как говорят люди, самолёт так летает с самого начала июля.