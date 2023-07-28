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28 июля, 08:00

Тайное послание для аэрофобов заметили на закрылках "боинга" российской авиакомпании

Пассажиры "Победы" заметили призыв не бояться посадки на закрылках "боинга"

Пассажиры самолёта российской авиакомпании "Победа" заметили успокаивающее послание для аэрофобов, оставленное авиатехниками. Фото публикует телеграм-канал SHOT.

Тайное сообщение, оставленное на закрылках самолёта авиакомпании "Победа". Обложка © SHOT

Тайное сообщение, оставленное на закрылках самолёта авиакомпании "Победа". Обложка © SHOT

Примечательно, что сообщение появляется на закрылках "боинга" при посадке, которая традиционно пугает многих пассажиров. Работники написали всего одно слово, несущее в себе глубинный смысл для человека с русской душой. Они одновременно призвали пассажиров не бояться и заверили в том, что всё будет хорошо. Как говорят люди, самолёт так летает с самого начала июля.

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Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
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