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28 июля, 08:22

Опубликованы фото беспилотников, которые сбили в Курской области

<p>Беспилотник, сбитый в Курской области утром 27 июля. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/54764" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Беспилотник, сбитый в Курской области утром 27 июля. Фото © SHOT

Телеграм-канал SHOT публикует фото беспилотников, которые были сбиты в Курской области накануне утром. Три дрона были запущены с украинской стороны и посажены на хуторе Красный Пахарь Рыльского района.

Беспилотник, сбитый в Курской области утром 27 июля. Фото © SHOT

Беспилотник, сбитый в Курской области утром 27 июля. Фото © SHOT

Беспилотник, сбитый в Курской области утром 27 июля. Фото © SHOT

Беспилотник, сбитый в Курской области утром 27 июля. Фото © SHOT

БПЛА ликвидировали с помощью антидрона, переданного властями подмосковного Подольска. Два дрона взорвались в воздухе при посадке, ещё один был посажен. На нём обнаружили боеприпас, который позже был уничтожен.

ВСУ обстреляли международный пропускной пункт Суджа в Курской области

ВСУ обстреляли международный пропускной пункт Суджа в Курской области

А ранее сегодня обломки неизвестного беспилотника обнаружили недалеко от железнодорожной станции Джанкой в Крыму. Дрон упал в поле рядом с железнодорожным перегоном. В результате никто не пострадал, разрушений нет.

Александра Вишнякова
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