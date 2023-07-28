Опубликованы фото беспилотников, которые сбили в Курской области

Телеграм-канал SHOT публикует фото беспилотников, которые были сбиты в Курской области накануне утром. Три дрона были запущены с украинской стороны и посажены на хуторе Красный Пахарь Рыльского района.

Беспилотник, сбитый в Курской области утром 27 июля. Фото © SHOT

Беспилотник, сбитый в Курской области утром 27 июля. Фото © SHOT

БПЛА ликвидировали с помощью антидрона, переданного властями подмосковного Подольска. Два дрона взорвались в воздухе при посадке, ещё один был посажен. На нём обнаружили боеприпас, который позже был уничтожен.