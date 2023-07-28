Опубликованы фото беспилотников, которые сбили в Курской области
Телеграм-канал SHOT публикует фото беспилотников, которые были сбиты в Курской области накануне утром. Три дрона были запущены с украинской стороны и посажены на хуторе Красный Пахарь Рыльского района.
БПЛА ликвидировали с помощью антидрона, переданного властями подмосковного Подольска. Два дрона взорвались в воздухе при посадке, ещё один был посажен. На нём обнаружили боеприпас, который позже был уничтожен.
А ранее сегодня обломки неизвестного беспилотника обнаружили недалеко от железнодорожной станции Джанкой в Крыму. Дрон упал в поле рядом с железнодорожным перегоном. В результате никто не пострадал, разрушений нет.