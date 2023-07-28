Россия выделит странам Африки 90 миллионов долларов

Россия направит более 90 миллионов долларов для снижения долговой нагрузки стран Африки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге.

Глава государства отметил, что общая сумма списанной Россией задолженности составляет 23 миллиарда долларов.

"Россия участвует и в усилиях по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет $23 млрд. По последним запросам африканских стран выделим на эти цели, их развитие ещё более $90 млн", — заявил президент.