Регион

Уведомления отключены

28 июля, 08:50

Россия выделит странам Африки 90 миллионов долларов

Путин: Россия выделит странам Африки около $90 млн на снижение долговой нагрузки

Россия направит более 90 миллионов долларов для снижения долговой нагрузки стран Африки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге.

Глава государства отметил, что общая сумма списанной Россией задолженности составляет 23 миллиарда долларов.

"Россия участвует и в усилиях по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет $23 млрд. По последним запросам африканских стран выделим на эти цели, их развитие ещё более $90 млн", — заявил президент.

Путин заявил, что Россия и Африка не приемлют санкции и "карательные" меры

Путин заявил, что Россия и Африка не приемлют санкции и "карательные" меры

Накануне глава государства сообщил, что Москва готова в ближайшие месяцы бесплатно поставить зерно нуждающимся странам Африки. Речь идёт о партиях по 25–50 тысяч тонн.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Африка
  • Мировая экономика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров