Россия выделит странам Африки 90 миллионов долларов
Путин: Россия выделит странам Африки около $90 млн на снижение долговой нагрузки
Россия направит более 90 миллионов долларов для снижения долговой нагрузки стран Африки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге.
Глава государства отметил, что общая сумма списанной Россией задолженности составляет 23 миллиарда долларов.
"Россия участвует и в усилиях по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет $23 млрд. По последним запросам африканских стран выделим на эти цели, их развитие ещё более $90 млн", — заявил президент.
Накануне глава государства сообщил, что Москва готова в ближайшие месяцы бесплатно поставить зерно нуждающимся странам Африки. Речь идёт о партиях по 25–50 тысяч тонн.
ТАСС / Валерий Шарифулин