Путин заявил, что Россия не уходит от обсуждения украинского кризиса
Россия не уходит от рассмотрения украинского кризиса, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка.
Путин назвал ситуацию на Украине острой проблемой, говоря об африканской мирной инициативе.
"Мы не уходим от её (проблемы. — Прим. Лайфа) рассмотрения", — добавил глава государства.
Ранее президент неоднократно заявлял, что российская сторона никогда не отказывалась от мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине. А вот киевские власти на законодательном уровне запретили диалог с Москвой.
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ТАСС / Сергей Бобылев