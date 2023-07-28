Путин заявил, что Россия не уходит от обсуждения украинского кризиса

"Мы не уходим от её (проблемы. — Прим. Лайфа) рассмотрения", — добавил глава государства.

Ранее президент неоднократно заявлял, что российская сторона никогда не отказывалась от мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине. А вот киевские власти на законодательном уровне запретили диалог с Москвой.