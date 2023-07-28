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28 июля, 08:40

Путин заявил, что Россия не уходит от обсуждения украинского кризиса

Россия не уходит от рассмотрения украинского кризиса, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

Путин назвал ситуацию на Украине острой проблемой, говоря об африканской мирной инициативе.

"Мы не уходим от её (проблемы. — Прим. Лайфа) рассмотрения", добавил глава государства.

Переговоры Путина с представителями стран Африки продолжались около трёх часов

Переговоры Путина с представителями стран Африки продолжались около трёх часов

Ранее президент неоднократно заявлял, что российская сторона никогда не отказывалась от мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине. А вот киевские власти на законодательном уровне запретили диалог с Москвой.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александра Вишнякова
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