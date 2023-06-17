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17 июня, 18:04

Переговоры Путина с представителями стран Африки продолжались около трёх часов

Переговоры президента РФ Владимира Путина с представителями стран Африки в Санкт-Петербурге завершились, они продолжались около трёх часов.

Завершились переговоры Путина с представителями стран Африки в Петербурге. Видео © LIFE

Встреча Путина с лидерами стран Африки сначала прошла в узком составе, а около 18:30 началось заседание за большим круглым столом, закончилось оно около 21:00 мск.

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Напомним, встреча проходила в Константиновском дворце в Стрельне. В состав африканской делегации вошли: председатель Союза Коморских Островов, президенты ЮАР, Сенегала, Замбии, премьер-министр Египта, а также специальные представители президентов Уганды и Республики Конго. Путин на этой встрече впервые показал подписанный Украиной проект мирного договора.

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LIFE

Александр Юнашев
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