Переговоры Путина с представителями стран Африки продолжались около трёх часов

Переговоры президента РФ Владимира Путина с представителями стран Африки в Санкт-Петербурге завершились, они продолжались около трёх часов.

Завершились переговоры Путина с представителями стран Африки в Петербурге. Видео © LIFE

Встреча Путина с лидерами стран Африки сначала прошла в узком составе, а около 18:30 началось заседание за большим круглым столом, закончилось оно около 21:00 мск.