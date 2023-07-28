В Индии хотят создать собственную альтернативу SWIFT

Индийские власти изучают возможность разработки собственной альтернативы системе обмена межбанковской информацией SWIFT, чтобы производить расчёты в международной торговле в рупиях. Об этом пишет газета The Economic Times.

Правительство страны уверено, что благодаря этому получится повысить роль индийской валюты в глобальной финансовой системе. По данным издания, по этому вопросу сформирована экспертная комиссия, которая уже в скором времени предоставит свои наработки. Как уточняется, консультации для неё проводят представители индийского банковского сектора, в том числе Государственного банка Индии, Центрального банка, Банка Бароды.