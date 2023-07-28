Совфед одобрил закон о запрете на выезд призывника из РФ со дня выдачи повестки

Совет Федерации одобрил проект, который запрещает гражданину России выезжать за границу после вручения повестки. Изменения вносятся в закон, устанавливающий формирование единого реестра воинского учёта.

Оговаривается, что подобный запрет выступает в качестве временной меры, стимулирующей призывника посетить военкомат. Выезжать за границу гражданин не сможет с момента, когда повестка будет направлена ему, в том числе на работу или по месту учёбы.

Также документ вносит поправки в закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". Пересечь границу гражданин не сможет, когда повестка появится в соответствующем едином реестре. Запрет может быть автоматически снят в случаях, если призывник пришёл в военкомат или есть уважительная причина неявки.

В тексте отмечается, что гражданам, состоящим на воинском учёте, отправляется уведомление, что при неявке в военкомат по истечении 20 календарных дней в отношении их будут введены временные ограничительные меры. В день публикации повестки в реестре уведомление отсылается получателю в личный кабинет на портале госуслуг.