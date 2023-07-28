Власти Москвы раскрыли, сколько осадков обрушилось на город в пятницу

В некоторых районах Москвы за прошедшую ночь выпала почти половина месячной нормы осадков. Об этом сообщила пресс-служба столичного Комплекса городского хозяйства.

"Почти 40% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы за ночь. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ЗелАО — 32 миллиметра, ТиНАО — 17 миллиметров, ВАО — 16 миллиметров", — говорится в телеграм-канале комплекса.

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова также рассказала, что больше всего заливало Зеленоград. Для сравнения: в центре Москвы и на ВДНХ выпало лишь семь миллиметров. В то же время на территории Новой Москвы зафиксировано 17 миллиметров, а на западе Московской области — 22 миллиметра осадков.

По прогнозам синоптиков, сегодня осадки в виде дождя продолжатся. Местами даже будет идти сильный ливень, сопровождающийся грозой. Ожидается, что к вечеру выпадет ещё до 25 миллиметров осадков.