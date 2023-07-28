Под Пермью накрыли ОПГ, воровавшую нефть цистернами

В Пермском крае правоохранители пресекли деятельность преступной группировки, члены которой на трёх автоцистернах пытались увезти нефть, похищенную из нефтепровода "ЛУКойла". Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, преступников удалось задержать на трассе Пермь – Екатеринбург. Похищенное чёрное золото они везли на трёх КамАЗах в сопровождении УАЗа "Патриот". На машинах были поддельные государственные номера и затёртые VIN-коды. Четыре злоумышленника задержаны, а двое из тех, кто управлял автоцистернами, смогли скрыться.

Вскоре правоохранители обнаружили бочкообразную врезку на 200 литров на магистральном нефтепроводе около деревни Усть-Курашим. В неё были вмонтированы люк и вентиль. По предварительным данным, преступники похитили нефть по меньшей мере на миллион рублей. Ведётся расследование, сбежавших разыскивают.