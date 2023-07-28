Парень нашёл на улице в Москве миллион рублей, потратил 400 тысяч и попался полиции
В Москве задержан иностранец, присвоивший себе найденный на улице 1 млн рублей
В Москве полиция задержала 27-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, который решил присвоить найденный на улице свёрток с миллионом рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Полиция Москвы задержала иностранца, который присвоил найденный на улице миллион рублей. Видео © Telegram / "МВД Медиа"
По предварительной информации, владелец миллиона, находясь на одной из парковок вдоль Мантулинской улицы, положил свёрток с деньгами на крышу своего автомобиля, после чего отвлёкся на разговор по телефону, сел в машину и поехал по своим делам. Свёрток слетел на дорогу, где его и подобрал проходивший мимо иностранец. Прежде чем его разыскала полиция, парень успел потратить 400 тысяч рублей. Поймать его удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Правоохранители смогли вычислить место проживания гостя из ближнего зарубежья — общежитие на Мукомольном проезде. Злоумышленника задержали, а те 600 тысяч рублей, что он не успел потратить, вернули владельцу.
В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража"). Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
А в конце июня в Москве мужчина угнал машину с 250 миллионами рублей в салоне. Похитителем оказался 34-летний сотрудник ЧОП, которого попросили помочь постеречь деньги, но он, оставшись ненадолго один, не устоял перед соблазном.
t.me / "МВД Медиа"