Парень нашёл на улице в Москве миллион рублей, потратил 400 тысяч и попался полиции

По предварительной информации, владелец миллиона, находясь на одной из парковок вдоль Мантулинской улицы, положил свёрток с деньгами на крышу своего автомобиля, после чего отвлёкся на разговор по телефону, сел в машину и поехал по своим делам. Свёрток слетел на дорогу, где его и подобрал проходивший мимо иностранец. Прежде чем его разыскала полиция, парень успел потратить 400 тысяч рублей. Поймать его удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Правоохранители смогли вычислить место проживания гостя из ближнего зарубежья — общежитие на Мукомольном проезде. Злоумышленника задержали, а те 600 тысяч рублей, что он не успел потратить, вернули владельцу.