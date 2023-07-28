Взрыв прогремел в кроваво известном Доме профсоюзов в Одессе
Один человек погиб при взрыве гранаты в Доме профсоюзов в Одессе
Место взрыва гранаты в Доме профсоюзов в Одессе. Фото © T.me / "Однажды в Одессе"
В Доме профсоюзов на Куликовом поле в Одессе взорвалась граната, один человек погиб, другой получил ранения. Об этом пишут местные телеграм-каналы и публикуют кадры с места ЧП.
По данным украинских СМИ, клиент пришёл к своему массажисту и подарил ему боевую гранату. Тот случайно дёрнул за чеку и скончался прямо на месте взрыва. Второй человек получил травмы, о его состоянии неизвестно.
На обед — помои, на ужин — пытки: Как на Украине издевались над выжившими в Доме профсоюзов в Одессе
О Доме профсоюзов в Одессе весь мир узнал после трагедии 2 мая 2014 года. Тогда украинские нацисты сожгли 42 своих сограждан за прорусскую позицию, а выживших в огне пытали и кормили помоями в СИЗО. Даже ООН была вынуждена признать, что расследование, которое провели силовики Украины, носит избирательный характер.