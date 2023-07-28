Взрыв прогремел в кроваво известном Доме профсоюзов в Одессе

В Доме профсоюзов на Куликовом поле в Одессе взорвалась граната, один человек погиб, другой получил ранения. Об этом пишут местные телеграм-каналы и публикуют кадры с места ЧП.

По данным украинских СМИ, клиент пришёл к своему массажисту и подарил ему боевую гранату. Тот случайно дёрнул за чеку и скончался прямо на месте взрыва. Второй человек получил травмы, о его состоянии неизвестно.