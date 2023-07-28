Собака забила гол в матче по пляжному футболу в Крыму

В Крыму собака выбежала на поле и забила гол в матче команд по пляжному футболу "Русь А-Строй" (Симферополь) и "Легион" (Севастополь). Кадры с хвостатым форвардом разлетелись в Сети.

Собака забила гол в турнире по пляжному футболу в Крыму. Видео © VK / Салават

Турнир проходил с 22 по 23 июля 2023 года в посёлке Оленёвка, на него съехались 12 команд полуострова. Во время финального матча разгорелась нешуточная борьба за первое место. Судья назначил серию пенальти в дополнительное время, так как счёт оставался равным. Голкипер симферопольцев удачно отбил удар соперника, но внезапно на поле появилось подкрепление.

Пёс бросился к отброшенному вратарём мячу и точно отправил его в ворота. Трибуны весело встретили новоявленного футболиста, а голкипер не на шутку рассердился за такую подставу. Впрочем, судья не засчитал гол — и победа всё же досталась команде из Симферополя после счёта 4:3.