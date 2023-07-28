Учёные придумали секс-игрушку, управляемую силой мысли
Vice News: Изобретатель из США создал прототип секс-игрушки, управляемой мыслями
Мужчина тестирует прототип секс-игрушки Autoblow, управляемой разумом. Обложка ©YouTube / The Autoblow
В США разработали секс-игрушку, которой можно управлять с помощью мыслей. Об этом сообщает Vice News.
Бизнесмен и изобретатель Брайан Слоан привлёк к работе группу исследователей, которые при помощи электроэнцефалографии изучили реакции мозга на мысли о разных движениях. Благодаря этому специалисты разработали алгоритмы машинного обучения, способные распознавать желания пользователя за счёт сигналов специальных датчиков. В учёные разработали устройство, которым можно командовать с помощью мыслей: включать, выключать, ускорять или, наоборот, делать медленнее.
На базе этой разработки Слоан создал прототип секс-игрушки, контролируемой силой разума. Он получил название Autoblow. Правда пока что его никак не назовёшь удобным в использовании: для корректной работы гаджет придётся подсоединять к голове человека целой связкой электродов с датчиками.
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