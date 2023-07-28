"Должно быть только две расы!": Рассекречена неизвестная речь Гитлера о геноциде славян
РВИО впервые выпустило полный текст заявления Гитлера об уничтожении славян
Адольф Гитлер. Обложка © Getty Images / Bettmann / Contributor
В России впервые опубликован полный текст заявления главы нацистской Германии Адольфа Гитлера, где он называет своей целью уничтожение славянства, а одним из методов выбирает создание искусственного голода на оккупированных территориях. Об этом сообщает эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО), руководитель проекта "Цифровая история" Егор Яковлев.
Именно он нашёл и перевёл запись беседы Гитлера с вице-премьером Правительства Румынии и министром иностранных дел Михаем Антонеску в ходе их встречи в Берлине 27 ноября 1941 года. Оригинал хранится в Национальном совете по изучению архивов безопасности в Бухаресте. На русском языке с текстом можно ознакомиться на портале история.рф.
"Моя миссия, если я добьюсь успеха, заключается в том, чтобы уничтожить славянство", — утверждает фюрер.
Антонеску признаётся Гитлеру, что Румыния против создания независимой Украины, а славянство — это "биологическая проблема" для Европы, так как его представители "примитивны" и несовместимы с европейской культурой и цивилизацией. Яковлев отметил, что фюрер тут же соглашается с утверждениями о славянах и предлагает обсудить методы для их "биологического устранения".
Историк напомнил, что к этому времени политика уничтожения населения Украины, Белоруссии и России уже проводилась захватчиками. Инструментом был выбран искусственный голод для советских пленных и жителей городов. Яркий пример — блокада Ленинграда, также этот метод уничтожения применялся немцами в Киеве и Харькове, подчеркнул специалист.
"Оккупационный режим был спланирован таким образом, чтобы вызвать огромную смертность среди коренных народов и тем самым "решить биологическую проблему", о которой говорили Гитлер и Антонеску 27 ноября 1941 года. При этом евреи и цыгане подлежали тотальному истреблению", — пояснил Яковлев.
Согласно рассекреченной речи Гитлера, "в будущей Европе должно быть только две расы: латинская и германская". Они должны были вместе работать в СССР, чтобы уничтожить (дословно — dărâma, "cнести") славян. При этом фюрер подчёркивал, что против страны нельзя выступать с юридическими или политическими формулами, потому что "русская проблема гораздо серьёзнее, чем многим кажется, и мы должны найти решения по колонизации и биологическому устранению славян".
Ранее Петродворцовый районный суд Северной столицы запретил четырём сайтам продавать книгу Адольфа Гитлера. Иск был подан прокурором Ломоносовского района Ленобласти, который в ходе мониторинга в Сети обнаружил ресурсы, реализующие сомнительную печатную продукцию.