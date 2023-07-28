ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 июля 2023, 11:33
7141

Российская армия сорвала ротацию ВСУ под Клещеевкой, уничтожив 260 солдат

Российские войска помешали ротации солдат ВСУ в районе Клещеевки в ДНР, было ликвидировано свыше 260 военнослужащих противника на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Грамотными действиями разведки и комплексным огневым поражением сорвана ротация подразделений ВСУ в районе населённого пункта Клещеевка ДНР. Всего на данном (Донецком. — Прим. Лайфа) направлении за сутки уничтожено более 260 украинских военнослужащих", — уточнил он.

Также противник лишился пяти боевых машин пехоты, трёх бронированных машин, двух пикапов, восьми автомобилей, американской системы М777, установки "Акация" и гаубицы Д-20.

Российские военные отразили атаку морпехов ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские военные отразили атаку морпехов ВСУ на Южно-Донецком направлении

Также сообщалось, что российские силы за минувшие сутки захватили ряд опорных пунктов Вооружённых сил Украины в районе освобождённой на этой неделе Сергеевки Луганской Народной Республики (ЛНР). Армия продвинулась в глубину обороны ВСУ на 1,5 км.

BannerImage

ТАСС / Лев Федосеев

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar