Российская армия сорвала ротацию ВСУ под Клещеевкой, уничтожив 260 солдат
Российские войска помешали ротации солдат ВСУ в районе Клещеевки в ДНР, было ликвидировано свыше 260 военнослужащих противника на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Грамотными действиями разведки и комплексным огневым поражением сорвана ротация подразделений ВСУ в районе населённого пункта Клещеевка ДНР. Всего на данном (Донецком. — Прим. Лайфа) направлении за сутки уничтожено более 260 украинских военнослужащих", — уточнил он.
Также противник лишился пяти боевых машин пехоты, трёх бронированных машин, двух пикапов, восьми автомобилей, американской системы М777, установки "Акация" и гаубицы Д-20.
Также сообщалось, что российские силы за минувшие сутки захватили ряд опорных пунктов Вооружённых сил Украины в районе освобождённой на этой неделе Сергеевки Луганской Народной Республики (ЛНР). Армия продвинулась в глубину обороны ВСУ на 1,5 км.
ТАСС / Лев Федосеев