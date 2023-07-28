Российская армия сорвала ротацию ВСУ под Клещеевкой, уничтожив 260 солдат

Российские войска помешали ротации солдат ВСУ в районе Клещеевки в ДНР, было ликвидировано свыше 260 военнослужащих противника на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Грамотными действиями разведки и комплексным огневым поражением сорвана ротация подразделений ВСУ в районе населённого пункта Клещеевка ДНР. Всего на данном (Донецком. — Прим. Лайфа) направлении за сутки уничтожено более 260 украинских военнослужащих", — уточнил он.

Также противник лишился пяти боевых машин пехоты, трёх бронированных машин, двух пикапов, восьми автомобилей, американской системы М777, установки "Акация" и гаубицы Д-20.