Вспышка энтеровируса в Саратовской области разрослась вдвое, среди заражённых — 105 детей

Число пациентов с энтеровирусной инфекцией в Саратовской области за пять дней выросло более чем вдвое — с 52 до 121. Большинство заболевших — дети, сообщил губернатор Роман Бусаргин по итогам совместного с врио главного государственного санитарного врача по области Надеждой Матвеевой заседания штаба по эпидемиологической ситуации.

"На сегодняшний день заболел 121 человек, из которых 105 — дети. Все пациенты сейчас находятся под особым контролем медиков. Наибольшее число заболевших приходится на Саратов и Энгельс — 20% и 70% соответственно", — проинформировал Бусаргин в своём телеграм-канале.

Он уточнил, что, по данным мониторинга на 27 июля 2023 года, в открытых водоёмах на территории Энгельсского района возбудителей энтеровируса выявлено не было. По словам главы региона, на заседании штаба был принят ряд решений. В детских учреждения с круглосуточным пребыванием, детсадах, учреждениях социальной сферы во всей области усиливается проведение профилактических мероприятий. В Энгельсском районе временно закрываются все бассейны и запрещается проведение массовых культурно-развлекательных и спортивных мероприятий с участием детей.

Помимо того, детским творческим коллективам из этого района временно запрещено выступать на массовых мероприятиях.