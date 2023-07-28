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28 июля, 11:50

Индекс Мосбиржи превысил 3000 пунктов впервые с 22 февраля 2022 года

Индекс Московской биржи в ходе торгов 28 июля превысил отметку в 3000 пунктов впервые с 22 февраля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По информации на 14:30 мск, индекс Мосбиржи прибавлял 0,42% — до 3000,39 пункта. Долларовый индекс РТС при этом терял 0,22% — до 1036,74 пункта.

К 14:36 мск индекс Мосбиржи ещё ускорил рост и добрался до уровня 3001,01 пункта (+0,44%). А индекс РТС продолжил падение — на 0,26%, до 1036,39 пункта.

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ТАСС / Артём Геодакян

Никита Никонов
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