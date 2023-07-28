"Крымский Посейдон" ворвался в гостевой дом и искусал отдыхавшую там семью

В крымском Бахчисарае неизвестный мужчина прокрался в гостевой дом и искусал отдыхавшую там семью, потому что те якобы не заплатили ему за рыбалку в местной речке. О случившемся пишет Mash.

Пострадавшие приехали на отдых к реке Финарос отмечать день рождения главы семейства, который решил половить рыбу. Появившийся нетрезвый мужчина заявил, что за рыбалку нужно заплатить 12 тысяч рублей. Отдыхавшие отказались, после чего сосед вцепился имениннику в спину.

Жена попыталась освободить мужа от нарушителя, но тот вонзил зубы ей в руку, а затем откусил кусок кожи с подбородка родственницы женщины. После атаки мужчина скрылся, а пострадавшие обратились в полицию. Сейчас злоумышленника разыскивают.