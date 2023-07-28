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28 июля, 12:44

"Крымский Посейдон" ворвался в гостевой дом и искусал отдыхавшую там семью

Мужчина покусал семью, которая отказалась платить ему за рыбалку в Бахчисарае

<p>Две пострадавшие женщины с укусами неизвестного мужчины в Бахчисарае. Фото © T.me / <a href="https://t.me/mash_na_volne/3683" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Две пострадавшие женщины с укусами неизвестного мужчины в Бахчисарае. Фото © T.me / Mash

В крымском Бахчисарае неизвестный мужчина прокрался в гостевой дом и искусал отдыхавшую там семью, потому что те якобы не заплатили ему за рыбалку в местной речке. О случившемся пишет Mash.

Пострадавшие приехали на отдых к реке Финарос отмечать день рождения главы семейства, который решил половить рыбу. Появившийся нетрезвый мужчина заявил, что за рыбалку нужно заплатить 12 тысяч рублей. Отдыхавшие отказались, после чего сосед вцепился имениннику в спину.

Жена попыталась освободить мужа от нарушителя, но тот вонзил зубы ей в руку, а затем откусил кусок кожи с подбородка родственницы женщины. После атаки мужчина скрылся, а пострадавшие обратились в полицию. Сейчас злоумышленника разыскивают.

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Татьяна Миссуми
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