Регион

Уведомления отключены

28 июля, 13:02
3991

В Ленобласти обнаружили тело супруги геолога, погибшего во время похода

<p>Супруга 62-летнего геолога Виктора Гуревича. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/54785" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Супруга 62-летнего геолога Виктора Гуревича. Обложка © Telegram / SHOT

В Ленинградской области обнаружили тело супруги 62-летнего геолога Виктора Гуревича, который погиб во время похода. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, фрагменты тела были найдены в Большом Зеленодольском озере и на его берегу. В настоящее время на месте продолжают работать водолазы и экстренные службы.

Найдено тело последней туристки, пропавшей во время сплава в Бурятии

Найдено тело последней туристки, пропавшей во время сплава в Бурятии

Напомним, сегодня стало известно о трагической истории, произошедшей в Выборгском районе под Петербургом. Геолог вместе с женой отправился в поход, во время которого произошло несчастье. По одной из версий, мужчину могло убить ударной волной от разорвавшейся печки — её фрагменты были найдены рядом с воронкой от взрыва, деревья посекло осколками. При этом тела супруги рядом не было.

Николь Вербер
  • Новости
  • Происшествия
  • Ленинградская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров