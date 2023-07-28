В Ленобласти обнаружили тело супруги геолога, погибшего во время похода

В Ленинградской области обнаружили тело супруги 62-летнего геолога Виктора Гуревича, который погиб во время похода. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, фрагменты тела были найдены в Большом Зеленодольском озере и на его берегу. В настоящее время на месте продолжают работать водолазы и экстренные службы.

Напомним, сегодня стало известно о трагической истории, произошедшей в Выборгском районе под Петербургом. Геолог вместе с женой отправился в поход, во время которого произошло несчастье. По одной из версий, мужчину могло убить ударной волной от разорвавшейся печки — её фрагменты были найдены рядом с воронкой от взрыва, деревья посекло осколками. При этом тела супруги рядом не было.